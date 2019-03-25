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«استشاري عيون» يُحذر من مرض موسمي يصيب الأطفال والصبية

«استشاري عيون» يُحذر من مرض موسمي يصيب الأطفال والصبية
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور عبد الرحمن الشريف استشاري أول طب وجراحة العيون، من مرض موسمي يصيب أعين الأطفال والصبية، وقد يسبب أضرارا كبيرة بالقرنية.

وأوضح أن المرض يعرف بـ “الرمد الربيعي” وهو بمثابة حساسية موسمية تحدث في فصل الربيع أو الفصول المرتبطة بالأزهار.

وأشار الشريف في مقابلة مع برنامج “صباح السعودية” أن الأطفال والصبية هم الأكثر تأثراً بهذا المرض، خاصة الذكور تحت سن البلوغ، مشدداً على أنه مرض غير مُعدٍ.

ولفت إلى أنه يشبه الربو في كونه يأتي كأزمة شديدة ثم تخف حدتها ثم ما تلبث أن تعود مرة أخرى، مؤكداً أن ذلك يتطلب معالجة شديدة عند بداية الأمر كي تكون الأزمة التي تليها أخف، فضلاً على التحكم في العلاج على المدى الطويل لتخفيف حدته.

وأفاد الشريف بأن الرمد الربيعي يختفي عادة مع سن البلوغ، لذلك يعمل الأطباء على أن يختفي دون مضاعفات، إذ قد تصل تلك المضاعفات أحياناً إلى ضرر بقرنية العين.

وأكد أن الرمد الربيعي يُصحب عادة بأعراض، كالحكة الشديدة للجفن، واحمرار شديد في العينين، وحساسية من الضوء.

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