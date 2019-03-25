بالصور.. أمير المدينة المنورة يُطلق مشروع 55 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان الخيري

تواصل – واس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن محافظة ينبع تحظى بمقومات تاريخية واقتصادية وسياحية جاذبة، منوهًا بدور هيئة تطوير المنطقة في وضع خطط وبرامج تنموية لاستثمار هذه المقومات، مما سيكون له أثر إيجابي في دعم عجلة التنمية بالمحافظة، مضيفًا سموه بأنه إدراكًا لذلك تقرر عقد الاجتماع الثاني لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في محافظة ينبع، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بأن تكون هيئة للمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بأهالي محافظة ينبع من الأهالي والمسؤولين، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من قيادات ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

في حين ألقى مدير تعليم محافظة ينبع الدكتور محمد العقبي كلمة أهالي ينبع، ورحب فيها بسمو أمير المنطقة، مشيرًا بأن زيارة سموه لمحافظة ينبع تحمل كعادتها مشاريع التنمية من وضع حجر أساس ومشاريع يطلقها سموه، وأخرى يخطط لها لتشكل عجلة تنمية لا تتوقف وسعي نحو التحسين والتطوير.

ونقل الدكتور العقبي شكر وتقدير أهالي محافظة ينبع على ما تحظى به المحافظة من اهتمام ورعاية وتنمية وتطوير، وحرص سموه على تلبية احتياجات المحافظة وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الأهالي.

بعد ذلك أطلق سموه مشروع 55 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان الخيري، وذلك ضمن المشاريع الإسكانية لصندوق موظفي سابك “بر” في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وأعرب سمو أمير المنطقة عن شكره وتقديره لشركة “سابك” على هذه المبادرة، التي تمثل تعاون وتكاتف مثمر بين القطاع الخيري والقطاع الخاص وتجسيدًا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وتهدف مبادرة “بر” التي أسستها “سابك” في العام 2002 م، لإعلاء قيمة العمل الخيري داخل وخارج الشركة عبر برامج متنوعة ومستدامة، تساند جهود الشركة في المسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن مشروع حي السديس الذي يشتمل على 55 وحدة سكنية، يأتي استكمالًا للمشاريع السكنية في محافظة ينبع في أربعة مواقع السديس والنجف وأبو شكير والنباه بمجموع 125 وحدة سكنية بتكلفة 45 مليون ريال، وذلك بدعم كامل من شركة سابك.

وتعد حلول الإسكان إحدى برامج الصندوق التي يتم تنفيذها في عدة مناطق في المملكة، وتعد أنموذجًا لدور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة في هذا المجال، وذلك في إطار التزام “سابك” بدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.