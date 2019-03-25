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ضربة جديدة لطهران.. فرنسا تمنع الطيران الإيراني في مطاراتها

ضربة جديدة لطهران.. فرنسا تمنع الطيران الإيراني في مطاراتها
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تواصل – وكالات:

قررت الحكومة الفرنسية منع الخطوط الجوية الإيرانية “ماهان إير” من جميع مطاراتها بسبب أنشطتها في الداخل السوري.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مسؤولين فرنسيين تأكيدهم أن شركة الطيران الإيرانية مُنعت من مواصلة عملها في فرنسا اعتباراً من أول أبريل المقبل.

وجاء القرار على خلفية خطوة مماثلة اتخذتها ألمانيا في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ أوضح مصدران دبلوماسيان لـ”رويترز” أن الإجراء جاء بسبب نقل الشركة الإيرانية قوات ومعدات عسكرية إلى سوريا وغيرها من مناطق النزاعات في الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على الشركة متهمة إياها بمساعدة الحرس الثوري الإيراني في “دعم الإرهاب” ونقل معدات وأسلحة إلى سوريا وحزب الله اللبناني.

 

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