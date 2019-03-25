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200 أسرة تتسلم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي بالرياض (صور)

200 أسرة تتسلم مفاتيح وحدات الإسكان التنموي بالرياض (صور)
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تواصل – واس:

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في قصر الحكم اليوم، مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لأكثر من 200 أسرة مستحقة بالرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأكد سموه في كلمة له بهذه المناسبة، الاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بدعم المجالات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها، منوهاً بالدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في هذا الجانب، ممثلة بالإسكان التنموي.

وقال: ” نحن سعداء هذا اليوم لنلتقي بهذه الوجوه النيرة التي تشع أملاً لحياة جديدة ومكتسبات جديدة وعطاء جديد في عهد الخير والبركة والسعادة في عهد الملك سلمان ، وسمو ولي عهده الأمين، متمنياً للجميع سكناً مريحاً وأن هذه الخطوات هي خطوات تهدف إلى رقي إعزاز المواطن وجعله يعيش في كرامة في مسكنه وفي معيشته.

وأضاف: “نحن جميعاً في هذا الموقع ومواقع أخرى متعددة من المملكة العربية السعودية نؤدي دوراً مهماً في هذا الوطن وأبناء وبنات الوطن فأنتم تؤسسون لأسر تستطيع أن تعمل لخدمة وطننا العزيز في كل أموره، متمنياً للجميع السعادة والراحة في مسكنهم، وأن يكون الوطن عزيزاً دائماً بأبنائه وبناته.

وقدم سمو أمير منطقة الرياض باسمه واسم سمو نائبه التحية والتقدير للجميع، متمنياً لهم حياة كريمة وسعيدة وأسرة ناجحة.

 

 

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