كشف لغز مقتل طفل الباحة مشنوقاً بـ«سلك شاحن».. «اللايكات وحُب الشهرة»

تواصل – الباحة:

كشف مصدر بوزارة العدل، لغز حادثة انتحار طفل في الباحة عمره 11 عاماً، وجده والداه معلقاً بسلك شاحن في دولاب غرفته بمنطقة الباحة.

وأرجع المصدر انتحار الطفل إلى استعجاله أضواء الشهرة، موضحاً أن الطفل المنتحر استبق وفاته بنشر فيديو عن عالم الجن، مشيراً إلى أن الفيديو لم يلق من الإعجاب والتفاعل ما يُرضي طموحه، وما توقعه من أضواء النجومية.

وأضاف أنه لم ييأس، فعززه بفيديو يظهر فيه شخصيته متطلعاً لعدد كبير من اللايكات والتعليقات تضعه في خانة المشاهير، إلا أن تطلعاته خابت للمرة الثانية، مؤكداً أنه اختار رد فعل غير متوقع إثر عودته من يوم دراسي، بربط عنقه بحبل توصيلة كهرباء، ولم تعلم والدته إلا بعد مفارقته الحياة، بحسب “عكاظ”.

وأعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها في قضية انتحار طفل الباحة خلصت إلى أن الطفل أقدم على شنق نفسه بربط سلك شاحن جوال حول رقبته وتعليقه بباب دولاب الملابس داخل غرفته.

وربطت النيابة العامة اعتمادا على محاضر الانتقال والمعاينة لموقع الحادثة باستخدام التقنيات الحديثة لمعرفة أسباب وتداعيات الانتحار، بين حادثة الانتحار وجنوح الطفل إلى الشغف بالألعاب الإلكترونية، والمبالغة الشديدة في مشاهدة اليوتيوب، والمشاركة فيه.

وكشفت التحقيقات العثور على لعبة بوبجي (MOBILE PUBG) على الهاتف الخاص بالطفل، وأنه تحدث في يوم واقعة الانتحار عبر 3 مقاطع فيديو من خلال حسابه في اليوتيوب عن قصص للجن والأماكن المهجورة.