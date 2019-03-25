«قياس»: بدء التسجيل لرخصة أعضاء «هيئة الأمر بالمعروف»

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كشف المركز الوطني للقياس ” قياس ” ، اليوم الاثنين، عن بدء التسجيل لاختبار التميز الميداني للعاملين بالميدان من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لإصدار رخصة العمل الميداني؛ حيث تم إعداد الاختبار بالاتفاق بين المركز ورئاسة الهيئة، وبناءً على مشروع إعداد مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة العمل الميداني.

وأوضح المركز، أهداف الاختبار والتي تتمثل في إعداد معايير مهنية لموظفي الهيئة تتضمن السمات والخصائص المتفق عليها والمستوحاة من طبيعة المهام المنوطة بموظفي الهيئة، وبناء اختبار مهني يُسهم في الانتقاء الموضوعي للمتقدمين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إعداد آلية للمقابلات الشخصية لقياس الأبعاد التي لا يمكن قياسها من خلال الاختبار وتحديث وصيانة المقاييس بصفة دورية؛ فيما كان قد وقّع المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله؛ ووكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير بالإنابة عبدالرحمن الجهني؛ عقد المشروع، وذلك في المحرم العام الماضي.