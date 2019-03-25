كيف يمكن لأبوين مقيمين إدخال مولودهما الجديد للمملكة؟.. الجوازات تُجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود خارج المملكة لأبوين مقيمين، في حالة الرغبة في إدخاله للمملكة، مع وجود جواز سفر مستقل للمولود.

جاء ذلك في رد المديرية العامة للجوازات على استفسار بشأن المدة المسموح بها لدخول مولود من خارج المملكة بجواز سفر لأب وأم مقيمين.

وكان أحد متابعي حساب الجوازات على “تويتر” قدم سؤالاً قال فيه: ” ما هي المدة المسموح بها لدخول مولود من خارج المملكة بجواز سفر، علماً بأن الوالد والوالدة مقيمان؟ “.

ورد الحساب الرسمي للجوازات على “تويتر” بالآتي: ” مرحباً، يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود مع وجود جواز سفر مستقل للمولود “.