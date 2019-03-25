اكتشاف «سجن خاص» يستخدمه مروجون بالرياض.. ومخدرات داخل لعب أطفال (فيديو)

تواصل – الرياض:

تمكنت حملة أمنية للجهات الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، من ضبط كميات من الأكياس المستخدمة في ترويج الحبوب المخدرة في حي الفيصلية، كما اكتشفت سجنا بالموقع يبدو أن المروجين يستخدمونه لمعاقبة الأشخاص عند وقوع خلاف معهم.

وألقت الحملة القبض على مروّج للمخدرات، وضبطت ما بحوزته من مواد مخدرة، بالإضافة إلى نقود مخبأة داخل ملابس الأطفال لتضليل رجال الأمن، كما وجدت في منزل أحد المروجين حبوب كبتاجون، وحشيش، ومبالغ مالية، وجوالات، ودفتر حسابات للمدمنين الذين يبيعهم المواد المخدرة.

وكشفت الحملة، أسلوبا جديدا في التهريب، بحسب “السناب الأمني”، حيث يقوم المروج بتعبئة المواد المخدرة في لعب الأطفال، ومن ثم إنزالها للمدمن من الدور الثاني للأرضي؛ وذلك للتمويه وتضليل الجهات الأمنية.