الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اكتشاف «سجن خاص» يستخدمه مروجون بالرياض.. ومخدرات داخل لعب أطفال (فيديو)

اكتشاف «سجن خاص» يستخدمه مروجون بالرياض.. ومخدرات داخل لعب أطفال (فيديو)

السماح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين.. تعرف على تفاصيل المشروع

السماح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين.. تعرف على تفاصيل المشروع

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

الباحة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

الباحة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

اكتشاف «سجن خاص» يستخدمه مروجون بالرياض.. ومخدرات داخل لعب أطفال (فيديو)

0

تواصل – الرياض:

تمكنت حملة أمنية للجهات الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، من ضبط كميات من الأكياس المستخدمة في ترويج الحبوب المخدرة في حي الفيصلية، كما اكتشفت سجنا بالموقع يبدو أن المروجين يستخدمونه لمعاقبة الأشخاص عند وقوع خلاف معهم.

وألقت الحملة القبض على مروّج للمخدرات، وضبطت ما بحوزته من مواد مخدرة، بالإضافة إلى نقود مخبأة داخل ملابس الأطفال لتضليل رجال الأمن، كما وجدت في منزل أحد المروجين حبوب كبتاجون، وحشيش، ومبالغ مالية، وجوالات، ودفتر حسابات للمدمنين الذين يبيعهم المواد المخدرة.

وكشفت الحملة، أسلوبا جديدا في التهريب، بحسب “السناب الأمني”، حيث يقوم المروج بتعبئة المواد المخدرة في لعب الأطفال، ومن ثم إنزالها للمدمن من الدور الثاني للأرضي؛ وذلك للتمويه وتضليل الجهات الأمنية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط 2.8 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 2.8 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الإطاحة بمروجي مخدرات وحشيش بالرياض

الإطاحة بمروجي مخدرات وحشيش بالرياض

مسؤول أمريكي كبير ينسف ادعاءات «نيويورك تايمز» عن سجون المملكة

مسؤول أمريكي كبير ينسف ادعاءات «نيويورك تايمز» عن سجون المملكة

ضبط أكثر من 8 آلاف مُهرِّب مخدرات ومصادرة 49 مليون ريال في عام

ضبط أكثر من 8 آلاف مُهرِّب مخدرات ومصادرة 49 مليون ريال في عام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد
استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد
طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»
تقارير وحوارات

طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»

المزيد
قصائد قادمة من مطبخ المنزل
تدوينات حرة

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>