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إجراء جديد من «هيئة الكهرباء» لحل مشكلات المستهلكين

إجراء جديد من «هيئة الكهرباء» لحل مشكلات المستهلكين
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، أنها تبذل جهوداً مركزة من أجل تحديد أسباب الشكاوى ومعالجتها ومنع تكرارها، للارتقاء بالجودة ومستوى رضا المستهلك .

وكشفت الهيئة عبر بيان إعلامي، عن القيام بزيارات ميدانية لحل المشكلات والشكاوى، مبيِّنة أنها تعمل على الارتقاء المستمر بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين باستخدام برامج قياس أداء مقدمي الخدمة وفقًا لمعايير الأداء المعتمدة، وبالدراسات التحليلية والإحصائية للشكاوى المتعلقة بالجودة التي يوجهها المستهلك للهيئة، وكذلك الشكاوى والاقتراحات التي ترد في وسائل الإعلام المختلفة.

وأشارت إلى أنه من خلال إخضاع الشكاوى للتحليل الفني والقانوني الدقيق يتم معرفة الأسباب الجذرية للمشكلات والعمل على معالجتها، والقيام بزيارات ميدانية -إن لزم الأمر- لمحاولة حلها والتأكد من فعالية إجراءات مقدمي الخدمة في معالجة الشكاوى، والتحقق من معاملة المستهلكين جميعًا بعدالة في ضوء الأنظمة واللوائح المعتمدة.

 

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