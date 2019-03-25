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بسبب «بوينج 737».. «أمريكان إيرلاينز» تلغي 90 رحلة طيران

بسبب «بوينج 737».. «أمريكان إيرلاينز» تلغي 90 رحلة طيران
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة الطيران الأمريكية “أمريكان إيرلاينز” أنها ستقوم بإلغاء 90 رحلة طيران يومياً حتى الرابع والعشرين من شهر أبريل المقبل نتيجة التعليمات بعدم تحليق طائرات شركة “بوينج” من طراز “737 ماكس ” بعد تعرض اثنتين منها لحادثين متشابهين في أثيوبيا هذا الشهر وفي إندونيسيا في أكتوبر الماضي.

وأشارت ” أمريكان إيرلاينز” ـ التي لديها 24 من طائرات بوينج ـ إلى أن هذه الإلغاءات جاءت في مسعى لتقديم مزيد من التطمينات وتجنب حالة فوضى الرحلات الجوية في اللحظات الأخيرة، وذلك بعد أن كان قرار الشركة بإلغاء رحلات هذه الطائرات حتى 28 مارس الجاري فقط.

وأوضحت الشركة ـ في بيان ـ أن الإلغاء الاستباقي للرحلات يمكن الشركة من تقديم خدمة أفضل لعملائها فيما يخص خيارات إتاحة الرحلات وإعادة الحجز. لافتة إلى أنها ما زالت تنتظر معلومات من هيئة الطيران الفيدرالية ووزارة النقل وهيئة سلامة الطيران وغيرها من الهيئات التنظيمية ومن شركة بوينج بالسماح لطائرات ” 737 ماكس ” من أسطولها باستئناف التحليق.

يذكر أنه كان قد تم منع تحليق هذه الطائرات حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة بعد حادث أثيوبيا، والذي أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة ” 157 شخصاً “، وقبله في إندونيسيا والذي أودى بحياة 189 شخصاً وكانت الطائرة في كل من الحادثين من نفس الطراز.

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