«الإنذار المبكر»: أمطار وبرد على الرياض.. وغبار على 8 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد تنبيهات اليوم الاثنين من استمرار نشاط الرياح السطحية، ما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار، والتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، في عدد من مناطق المملكة.

وقال “الإنذار المبكر” إن منطقة الرياض ستشهد استمراراً في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي لشبه انعدام للرؤية الأفقية، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي لجريان السيول.

وأبان أن الحالة تشمل مدن الرياض، والمجمعة، والخرج، وحوطة سدير، بالإضافة إلى شقراء وحريملاء، والأجزاء المجاورة، وتبدأ من الساعة 9:15 صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساء.

وحذر النظام من استمرار نشاط الرياح السطحية، ما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار، والتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والقصيم، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية، وتبدأ الحالة من التاسعة صباحاً، وتستمر حتى السابعة مساء.