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«الاتصالات» تطالب الشركات بالإفصاح عن تفاصيل «الباقات والعروض»

«الاتصالات» تطالب الشركات بالإفصاح عن تفاصيل «الباقات والعروض»
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تواصل – واس:

وجّهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركات الاتصالات في المملكة، بمضاعفة آليات الإفصاح عن تفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية المتعلقة بالباقات والعروض التي تطرحها الشركات للمستخدمين، بما يضمن التعريف بها وفق الشروط والمحددات التي وضعتها الهيئة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم الاثنين في الرياض، للإعلان عن انطلاق الحملة الإعلامية “لكل باقة بطاقة” الهادفة إلى مضاعفة الإفصاح عن مزايا الباقات.

وأكد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن هذا التوجيه يعكس التزام الهيئة بتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مناسبة قبل الاشتراك بأي باقة لدى شركات الاتصالات، لافتاً في هذا السياق إلى أن الهيئة ستلزم شركات الاتصالات بمضاعفة آليات الإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بالباقات.

وأفاد أن من أمثلة الخصائص والمزايا التي صدر التوجيه بخصوصها: المزايا الإضافية والاستثناءات التي تضاف أو تستثنى من الخدمات الأساسية المقدَّمة في الباقة، وتحديد الفترة الزمنية التي يرتبط خلالها العميل بالباقة مقابل الحصول على الخدمة أو المنتج، وتوضيح حد الاستخدام اليومي للبيانات (بالجيجابايت) الذي بتجاوزه تُخفَض سرعة الإنترنت إلى الحد المذكور في خانة السرعة والمعروف بـ “حد الاستخدام العادل”، بالإضافة إلى الإفصاح عن وحدة التحاسب التي تعتمدها شركات الاتصالات في احتساب استخدام العميل للمكالمات الصوتية والبيانات.

وأكد الدكتور التميمي على أن هذا التوجيه مُلزم لجميع شركات الاتصالات في المملكة، مبيناً أن للمستخدم الحق في أن يطلب من شركات الاتصالات الإفصاح عن تفاصيل وبيانات المزايا والخصائص المرتبطة بالباقة التي يرغب في الحصول عليها أو الاشتراك بها.

وأشار نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة إلى أن الهيئة ستنظر في البلاغات المقدمة من المستخدمين في حال عدم التزام أي من شركات الاتصالات بتوجيه الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفقاً لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

 

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