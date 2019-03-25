صندوق الجزيرة للأسهم السعودية يحصد جائزة «أرقام التقديرية»

تواصل – الرياض:

حصدت الجزيرة كابيتال الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الجزيرة، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في السوق السعودي (ترخيص رقم 37 -07076) جائزة أرقام التقديرية “الصندوق الأعلى أداءً خلال خمس سنوات “عن صندوق الجزيرة للأسهم السعودية”حيث تصدر الصندوق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قائمة الصناديق الأعلى أداءً في فئة الصناديق الكبيرة التي يتجاوز صافي أصولها المدارة 100 مليون ريال محققاً عائداً سنويًا بلغ 29.4%، وقد شملت دراسة “أرقام” صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم السعودية حصريًا.

وصرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال المهندس زياد أبا الخيل قائلاً: تعد هذه الجائزة إضافة إلى سجل الجوائز التي تحصدها الجزيرة كابيتال نتيجة الإنجازات والتميز في تقديم الحلول المالية المبتكرة، وتأكيدًا لما لدينا من كفاءات وفريق عمل متميز ومتخصص قادر على الاستمرار في تطوير المنتجات والخدمات المالية بما يتناسب مع التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، بفضل السياسة الاقتصادية الناجحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين “يحفظهما الله”.

وأكد المهندس زياد أن الجزيرة كابيتال تؤكد في هذا الإطار سعيها الدائم لمواكبة ومواءمة هذا التطور، مضيفاً نحن نفتخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة والتي يتم منحها طبقا لقواعد صارمة وموحدة وبمنتهى الشفافية، وتهدف إلى دعم التميز وتعزيز الشفافية، وتشجيع مديري الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية على بذل أقصى الجهود في الأداء طوال العام.

وأضاف، وهذه الجائزة إثباتاً لنجاح نهجنا الاستثماري واستراتيجية إدارة المخاطر التي نتبعها وتقديراً للأداء القوي لصندوق”الجزيرة للأسهم السعودية”، حيث نجح الصندوق منذ إطلاقه في 1999م في مواكبة المتغيرات والمستجدات المتلاحقة في سوق المال المحلي.

وأشار في ختام تصريحه إلى أن “صندوق الجزيرة للأسهم السعودية” هو صندوق استثماري يهدف إلى تنمية رأس المال علي المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة والمدرجة في سوق الأسهم السعودية.

ويبلغ حجم صافي أصوله 384 مليون ريال، موزعة على قطاعات سوق الأسهم السعودية الرئيسية، حيث تستحوذ الصناعات البتروكيماوية على نحو 41% من إجمالي استثمارات الصندوق، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 41%، و18% موزعة على الاتصالات والخدمات المالية والتجزئة وقطاعات أخرى.

وتقوم فكرة “جائزة أرقام التقديرية “على تكريم صناديق الاستثمار ذات العائد الاستثماري الأعلى، وتسعى إلى دعم التميز وتعزيز الشفافية، وتشجيع أطراف السوق على استهداف أرقى معدلات الأداء، وانطلقت عام 2017 وحظيت بقبول واسع واهتمام كبير من مجتمع المال والأعمال السعودي.