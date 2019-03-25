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كاتب يقدم 7 أسباب لشهرة «التافهين»

كاتب يقدم 7 أسباب لشهرة «التافهين»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الباحث والأكاديمي والمستشار في الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري، أن انتشار الوسائط الإعلامية والتطبيقات الإلكترونية بشكل كبير ساهمت في اشتهار بعض من وصفهم بـ”التافهين والحمقى”، وجعلت للوضيع والتافه والحقير من الوسائل ما يجعله شهيراً يتحدث عنه القاصي والداني.

وقدم الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”  7 أسباب لشهرة التافهين  على سناب شات وتويتر ويوتيوب وبرامج المحادثات الفورية، وغيرها، من الوسائل الحديثة، حيث جاءت تلك الأسباب كالآتي:

أولا: أن هؤلاء التافهين لا يستحون ولا يخجلون أبداً وكلما قل منسوب الحياء عندهم زادت شهرتهم. ولا مانع عند هؤلاء من استغلال ظروف شيخ كبير أو انتهاك خصوصية غافل، أو المتاجرة ببراءة طفل يستقبل حياته بنقاء وعفوية.

ثانيا: فضول الناس وولعهم بمتابعة الحمقى والتافهين لأسباب سيكولوجية وثقافية. وتزداد ظاهرة متابعة الحمقى والتافهين في المجتمعات بقدر شيوع ثقافة الفضول “اللقافة” خاصة إذا اقترنت مع الفراغ وعدم تقدير قيمة الوقت.

ثالثا: عولمة ثقافة التفاهة وظهور الروابط التنظيمية والجوائز والبرامج المخصصة للحمقى والتافهين من كل أنحاء العالم سواء من باب السخرية أو من أبواب تنظيم المهن التافهة الرائجة.

رابعا: جماهيرية ومجانية الوسائط الإلكترونية التي تتيح التوثيق والبث “لكل من ملك” الوصول لهذه الوسائط بصرف النظر عن مستواه الفكري والأخلاقي.

خامسا: تبني بعض وسائل الإعلام ومنظمي المناشط والاحتفالات لبعض هؤلاء التافهين وتصديرهم “نماذج” أمام الشباب على المنصات والمنتديات.

سادسا: الخوف من سلطة التافهين وارتفاع أصواتهم وقدرتهم على تحريك منصاتهم ورفاق التفاهة ضد خصومهم بكل ألوان البذاءة. وهذا الخوف ربما يفسر تردد بعض الشرفاء وصمت بعض العقلاء عن الجهر برأيهم.

سابعا: ضعف أو غياب الأنظمة والقوانين التي تحمي الذوق العام من التسطيح والتفاهم وتراخي مؤسسات الضبط الاجتماعي عن القيام بأدوارها الحضارية في صيانة المروءات وتعزيز مرتكزات القيم الإنسانية المثلى.

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