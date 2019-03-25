الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

السماح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين.. تعرف على تفاصيل المشروع

السماح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين.. تعرف على تفاصيل المشروع

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

مكة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

مكة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

«الإحصاء» تعلن مؤشر نتائج أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

«الإحصاء» تعلن مؤشر نتائج أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة
0

تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم الاثنين، نتائج “مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م”، ونشرته عبر موقعها الرسميعلى شبكة الإنترنت ، ويقيس المؤشر مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو القطاع الخاص، ويعكس التطور الذي يطرأ على هذه المنشآت.

وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة التي توظف من (6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص بنسبة قدرها (9%) مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق 2017م، أما المنشآت المتوسطة التي توظِّفُ من (50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد وصلت إيراداتُها في الربع الثالث من عام 2018م إلى (113,654,809) ألف ريال [مائةٍ وثلاثةَ عشرَ مليارًا، وستمائةٍ وأربعةٍ وخمسين مليونًا، وثمانمائةٍ وتسعةِ آلاف ريال]، مرتفعةً بذلك بنسبة قدرُها (2.8%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م.

كما أوضحت نتائج المؤشر ارتفاع عدد المشتغلين في المنشآت الصغيرة التي توظف من (6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص إلى (1,627,482) مليون وستمائة وسبعة وعشرين وأربعمائة واثنين وثمانين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م بنسبة نمو قدرها (1.8%) مقارنةً بنفس الربع من عام 2017م.

وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين في المنشآت المتوسطة التي توظف من (50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد ارتفعت أعداد المشتغلين إلى (917,847) تسعمائة وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة نمو قدرها (2.5%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م.

وأشارت نتائج مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م إلى انخفاض عدد المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر التي توظف (أقل من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص إلى (2,015,019) مليونين وخمسة عشر ألفًا وتسعة عشر مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (2.4%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2017م.

من ناحية أخرى، كشفت نتائج المؤشر عن انخفاض إيرادات المنشآت متناهية الصغر التي توظف (أقل من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (3.0%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2017م، حيث بلغت (171,256,482) ألف ريال (مائةً وواحدًا وسبعين مليارًا، ومائتين وستةً وخمسين مليونًا وأربعمائةً واثنين وثمانين ألفَ ريالٍ).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل» تكشف عن شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الوافدين

«العمل» تكشف عن شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الوافدين

السماح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبيع والتأجير على الخارطة

السماح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبيع والتأجير على الخارطة

49 ملياراً فائض الميزان التجاري.. و12.5% ارتفاع نسبة الصادرات

49 ملياراً فائض الميزان التجاري.. و12.5% ارتفاع نسبة الصادرات

«الإحصاء» تكشف عن عدد المساكن المملوكة لمواطنين

«الإحصاء» تكشف عن عدد المساكن المملوكة لمواطنين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد
استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد
طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»
تقارير وحوارات

طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»

المزيد
قصائد قادمة من مطبخ المنزل
تدوينات حرة

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>