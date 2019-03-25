«الإحصاء» تعلن مؤشر نتائج أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم الاثنين، نتائج “مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م”، ونشرته عبر موقعها الرسميعلى شبكة الإنترنت ، ويقيس المؤشر مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو القطاع الخاص، ويعكس التطور الذي يطرأ على هذه المنشآت.

وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة التي توظف من (6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص بنسبة قدرها (9%) مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق 2017م، أما المنشآت المتوسطة التي توظِّفُ من (50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد وصلت إيراداتُها في الربع الثالث من عام 2018م إلى (113,654,809) ألف ريال [مائةٍ وثلاثةَ عشرَ مليارًا، وستمائةٍ وأربعةٍ وخمسين مليونًا، وثمانمائةٍ وتسعةِ آلاف ريال]، مرتفعةً بذلك بنسبة قدرُها (2.8%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م.

كما أوضحت نتائج المؤشر ارتفاع عدد المشتغلين في المنشآت الصغيرة التي توظف من (6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص إلى (1,627,482) مليون وستمائة وسبعة وعشرين وأربعمائة واثنين وثمانين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م بنسبة نمو قدرها (1.8%) مقارنةً بنفس الربع من عام 2017م.

وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين في المنشآت المتوسطة التي توظف من (50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد ارتفعت أعداد المشتغلين إلى (917,847) تسعمائة وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعين مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة نمو قدرها (2.5%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م.

وأشارت نتائج مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م إلى انخفاض عدد المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر التي توظف (أقل من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص إلى (2,015,019) مليونين وخمسة عشر ألفًا وتسعة عشر مشتغلًا في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (2.4%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2017م.

من ناحية أخرى، كشفت نتائج المؤشر عن انخفاض إيرادات المنشآت متناهية الصغر التي توظف (أقل من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (3.0%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2017م، حيث بلغت (171,256,482) ألف ريال (مائةً وواحدًا وسبعين مليارًا، ومائتين وستةً وخمسين مليونًا وأربعمائةً واثنين وثمانين ألفَ ريالٍ).