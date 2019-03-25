اليمن.. قوات الحزام الأمني تحبط هجمات لميليشيا الحوثي

أحبطت قوات الحزام الأمني، أمس الأحد، هجمات شنتها ميليشيا الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن) باتجاه مواقع استراتيجية في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع.

ووفقاً لموقع “نيوزيمن” الإخباري، تصدت قوات الحزام الأمني لمحاولات الميليشيا بالتسلل والسيطرة على مواقع هامة في السلسلة الجبلية القريبة من جبل ناصة الاستراتيجي وجبل الشامي بين منطقتي مريس والعود، وكما دارت مواجهات عنيفة مع الميليشيا في جبل الشامي، أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصرها.

وفي سياق متصل، تخوض قوات اللواء 30 مدرع، مسنودة بالمقاومة الشعبية، مواجهات شرسة مع ميليشيا الحوثي في جبهة العود وبلاد الشوكي، وصدت قوات الجيش، هجوماً للحوثيين، وأجبرتهم على الفرار باتجاه مديرية النادرة بمحافظة إب المحاذية.

وفتحت ميليشيا الحوثي، أمس جبهة جديدة باتجاه مناطق مريس بعد فشلها في التقدم من مناطق العود باتجاه الضالع، وكانت قوات الحزام الأمني دفعت بتعزيزات عسكرية إلى جبهتي مريس والعود، لمساندة الجيش في التصدي للميليشيا الحوثية.