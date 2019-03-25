مدير خدمات المياه بعسير: 63 مشروعاً تحت التنفيذ بقيمة 1.7 مليار ريال

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أكد المدير العام لخدمات المياه بمنطقة عسير المهندس محمد الشهراني، أن هناك مشاريع تحت التنفيذ بقيمة مليار و700 مليون بواقع 63 مشروعاً.

وأشار إلى أن تلك المشروعات تتمثل في خزانات إستراتيجية وخزانات مياه وشبكات مياه ومحطات وشبكات صرف صحي.

وأوضح أن نسبة تغطية شبكات المياه نحو 40%، وشبكات الصرف الصحي 70%، مبينا أن هناك برنامجا بالوزارة يسمى «ارتقاء»، وأنه في 2025 ستصل تغطية الصرف الصحي إلى 90% و70% للمياه. وفي عام 2030 ستصل إلى 100% فيما يخص شبكات المياه والصرف الصحي بمنطقة عسير كاملة.

وأضاف أن قطاع المياه في المنطقة يشهد نقلة نوعية ومشاريع قوية بمتابعة وتوجيهات من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ودعم من الوزارة لخدمة الأهالي وإيصال المياه وشبكات الصرف الصحي لكافة محافظات ومراكز المنطقة، بحسب “الوطن”.

وحول الشراكات المجتمعية، قال لدينا شراكات ومنها الشراكة مع جامعة الملك خالد فيما يخص المياه، وكان آخرها الورشة التي عقدت في بيشة وأيضا في مقر الجامعة والتي تتعلق بالمياه المتجددة، والجامعة شريك لكافة القطاعات، وهناك أمور بحثية من خلاها والتي تنعكس على الإدارات ومنها المياه في مجال الدراسات والبحوث.

وفيما يخص الصيف والحاجة المتزايدة للمياه، قال الإدارة لديها خطة مرتب لها بتوجيه من أمير المنطقة ودعم من الوزارة، وهناك خزن إستراتيجي يعول عليه من خلال الموازنة بين المياه التي تضخ والتي توزع لمعالجة أي طارئ قد يحدث.

وأضاف الشهراني خلال تفقده جناح المياه بمجمع الراشد مول بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصاف 22 مارس من كل عام، أن الماء متاح للجميع، وهناك برامج الترشيد، ونناشد المجتمع في تفعليها ومن أهمها برنامج قطرة يعنى بترشيد المجتمع بتخفيض الاستهلاك اليومي للفرد من الوضع الحالي من 260 لترا للشخص في اليوم إلى 200 لتر في عام 2025، وفي عام 2030 سيكون معدل استهلاك الفرد 150 لتراً.