الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

السماح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين.. تعرف على تفاصيل المشروع

السماح للمواطنين والمقيمين باستضافة معتمرين.. تعرف على تفاصيل المشروع

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

مكة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

مكة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

مركز الملك سلمان للإغاثة نفَّذ 996 مشروعاً في 44 دولة

مركز الملك سلمان للإغاثة نفَّذ 996 مشروعاً في 44 دولة
0

تواصل – الرياض:

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في سانتياغو عاصمة تشيلي، رئيس المكتب الوطني التشيلي للطوارئ ريكاردو تورو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تشيلي عبدالله بن صالح العواد.

وقدم الدكتور عبدالله الربيعة خلال اللقاء نبذة تعريفية عن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دول العالم المختلفة، مبينا تنفيذ المركز ما يزيد عن 996 مشروعا فيما يزيد عن 44 دولة بالتعاون مع 141 شريكا.

واطلع المشرف العام على جهود المكتب الوطني التشيلي للطوارئ وآلية عمله وأعماله الإغاثية والإنسانية.

كما نوقش خلال اللقاء التعاون المستقبلي بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمكتب الوطني للطوارئ التشيلي من خلال سفارة المملكة في سانتياغو، وذلك في مجالات عدة منها تبادل الخبرات، وبناء القدرات، والتعاون في مجال التخطيط الإستراتيجي خصوصا في اللجان المشتركة في الأمم المتحدة.

شاحنات إغاثية 
عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس، 16 شاحنة كبيرة تحمل 4.992 سلة غذائية مكوّنة من 9.984 صندوقا تزن 369 طنا و408 كيلوجرامات، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة عدن.

وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط في مديريتي الغيضة وحات بمحافظة المهرة اليمنية، يستفيد منها 600 فرد.

كما سلم المركز أمس، 490 طنا من محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في عدن ضمن المرحلة الخامسة لمشروع خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة الذي يتضمن سبع مراحل بتكلفة إجمالية تقدر بـ21 مليون دولار أميركي.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني، أن المركز يعمل على دعم مختلف القطاعات الخدمية في اليمن ومنها الجانب الصحي بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

 من جانبه أفاد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور أحمد الكمال، بأن شحنة الأدوية المتسلمة ستوزع على مراكز الكلى في مختلف المحافظات وفقا لخطة توزيع الإمداد الدوائي، معبرا عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة وما يقدمه من دعم للقطاع الصحي.

النساء المعيلات

واختتم مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتحسين سبل العيش باليمن مشاركته في مهرجان ربيع المكلا، المتضمن تسويق منتجات النساء المعيلات اللاتي تخرجن من برامج تدريبية مهنية في ساحل حضرموت.

وشاركت معيلات الأسر بجناح لعرض منتجاتهن المتنوعة في الخياطة وصناعة المعجنات والبخور والعطور والتدريب على أساس الإسعافات الأولية والمزينة «الكوافيرة».

وأوضحت ضابط قطاع التدريب والتأهيل في مشروع تحسين سبل العيش الدكتورة أسماء الشقيري، أن نجاح المستفيدات يعود إلى حرصهن على المثابرة في استقاء ما تعلمنه.

وقدمت النساء المعيلات خالص شكرهن لمركز الملك سلمان للإغاثة على تنفيذه برنامج تحسين سبل العيش الذي أسهم في تعلمهن مهن كفيلة بتحسين مستواهن المعيشي، مما يضمن حصولهن على فرصة عمل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

3 شاحنات إغاثية ومساعدات غذائية من مركز الملك سلمان لمحافظات اليمن

3 شاحنات إغاثية ومساعدات غذائية من مركز الملك سلمان لمحافظات اليمن

اليمن.. مركز الملك سلمان يوزع 306 سلال غذائية في مديرية حرض

اليمن.. مركز الملك سلمان يوزع 306 سلال غذائية في مديرية حرض

«الملك سلمان للإغاثة» يوزع 380 سلة غذائية في مديرية حيران بمحافظة حجة

«الملك سلمان للإغاثة» يوزع 380 سلة غذائية في مديرية حيران بمحافظة حجة

«مركز الملك سلمان» يوزع 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في جيبوتي

«مركز الملك سلمان» يوزع 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في جيبوتي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”
مقالات

بين الألف والياء “فَخ أستاذنا الجامعي!!”

المزيد
استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد
طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»
تقارير وحوارات

طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»

المزيد
قصائد قادمة من مطبخ المنزل
تدوينات حرة

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>