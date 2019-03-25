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وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل.. الشروط والمؤهلات

وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل.. الشروط والمؤهلات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين، وذلك بنظام العقود المؤقتة.وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:

مدير مشروع:

دكتوراه أو ماجستير في إدارة المشاريع ويفضل الحصول على رخصة PMP وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة المشاريع كما يفضل أن تكون لديه خلفية في المجال الزراعي أو البيئي.

مساعد مدير مشروع:

ماجستير تقنية الإدارة وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة المشاريع ويفضل أن تكون لديه خبرة في المجال الزراعي أو البيئي

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد سعيد الزهراني أنه يشترط للتقديم بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وحاصلاً على المؤهل المذكور أعلاه في المجال المطلوب من جامعة معترف بها، ولا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الالكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملف واحد بصيغة PDF.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط أدناه من تاريخ 18 /7 /1440 هـ من الساعة الثامنة صباحاً إلى يوم الجمعة 22 /7 /1440هـ وذلك حتى الساعة الثالثة عصرًا علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

لتقديم الطلب من خلال الرابط التالي

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