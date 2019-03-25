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انفجار يهزّ قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان

انفجار يهزّ قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان
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تواصل – وكالات:

هزّ انفجار قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في دزوكاران، في الجزء الأوسط من جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان، حسبما ذكرت وكالة “كيودو” اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة اليابانية للأنباء عن الشرطة العسكرية الأمريكية قولها، إن مجهولين تمكنوا من الوصول إلى داخل الموقع، ودمروا جزءا من السياج. وبعد ذلك فجروا أسطوانة غاز موجودة في مبنى يستخدم من قبل ممثلي وزارة الدفاع اليابانية. ولم يصب أحد بأذى.

ويوجد في قاعدة دزوكاران مقر قيادة مشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا. في هذه الجزيرة تتركز حوالي 70 % من جميع المواقع الأمريكية في اليابان. وتدعو السلطات المحلية وممثلو المجتمع باستمرار إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي هناك.

يذكر أنه في 1 مارس، قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في اجتماع مع حاكم أوكيناو، داني تاماكي، إن الحكومة اليابانية لم تعد قادرة على تأجيل قضية نقل قاعدة فوتامما الجوية الأمريكية من أراضي محافظة أوكيناوا.

ويحتج اليابانيون دوما على وجود القواعد العسكرية الأمريكية في أراضيهم، منذ فترة طويلة، ويتهم سكان أوكيناوا الجنود الأمريكيين بإصدار أصوات ضوضاء شديدة وبتلويث البيئة في الجزيرة، فيما يعتبر كثير من المواطنين الأمريكيين وجود القواعد على الأراضي اليابانية نوعاً من الإرث الثقيل لمرحلة الاحتلال الأمريكي لليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

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