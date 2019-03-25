العمر: 40% نسبة الشراكة السعودية في الاستثمارات الأجنبية

تواصل – مكة المكرمة:

كشف محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، عن أن نسبة الشراكة السعودية في الاستثمارات الأجنبية التي تم استقطابها وصلت لأكثر من 40%.

وأشار “العمر” خلال كلمته في الجلسة الثانية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019، إلى ما تقدمه الهيئة للقطاع الخاص، وبين تركيزها على الاستثمار المحلي أو الأجنبي، حيث إن المستثمر الداخلي هو الذي يجذب المستثمر الأجنبي.

وسلط العمر الضوء على المزايا التنافسية لمنطقة مكة المكرمة، إلى جانب إرثها التجاري التاريخي وبنيتها التحتية القوية، ووجود ميناء جدة الإسلامي الذي حقق نموا لافتا في 4.7 ملايين طن من البضائع العامة.

وبين أن هناك زيادة في مناولة عدد الحاويات بميناء الملك عبدالله بأكثر من 36%، مفيداً أن هناك عملاً على الاستدامة والعائد المادي للمستثمر سيكون كبيراً جداً.