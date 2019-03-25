تعرف على أهمية «دهون أوميغا 3» للجسم.. وكيفية الحصول عليها

تواصل – وكالات:

تلعب دهون أوميغا3 أدواراً هامة في الجسم، فهي ضرورية لصحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية والمناعة. وتقدر التوصيات الطبية حاجة الإنسان البالغ من هذه الدهون التي تُعرف بـ “زيت السمك” بحوالي 250 إلى 500 ملغ يومياً، ويُنصح عادة بتناول هذه المغذيات عن طريق الطعام وليس المكملات الغذائية.

إليك أهم مصادر دهون أوميغا3 من الأطعمة ومقدارها:

* سمك المكاريل من أغنى الأطعمة بأوميغا3، ويحتوي كل 100 غرام على 4 أضعاف الكمية الموصى بها يومياً من هذه الدهون، ويحتوي كل سمكة مكاريل على 4107 ملغ من الدهون.

* يحتوي كل 100 غرام من السلمون على 2260 ملغ من دهون أوميغا3.

* يوفر كل ملعقة من زيت كبد سمك القد 2664 ملغ من دهون أوميغا3.

* يحتوي كل 100 غرام من سمك الرنجة على 1729 ملغ من دهون أوميغا3.

* يوفر كل 6 حبّات من المحار 672 ملغ من دهون أوميغا3.

* يحتوي كل 100 غرام من السردين على 1480 ملغ من دهون أوميغا3.

* يوفر كل 45 غراماً من سمك الأنشوجة 951 ملغ من دهون أوميغا3.

* تحتوي ملعقة الكافيار (حوالي 14 غراماً) على 1086 ملغ من دهون أوميغا3.

* يحتوي كل ملعقة من بذور الكتّان (حوالي 14 غراماً) على 7156 ملغ من دهون أوميغا3.

* توفر الحصة من بذور الشيا (حوالي 28 غراماً) 4915 ملغ من دهون أوميغ3.

* يحتوي كل 28 غراماً (حوالي 7 حبات) من الجوز على 2542 ملغ من دهون أوميغا3.

* يوفر نصف الكوب (86 غراماً) من حبوب الصويا 1241 ملغ من دهون أوميغا3.