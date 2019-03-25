الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

مكة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

مكة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

جدة.. العثور على شاب «مشنوقًا» داخل «كراج»

جدة.. العثور على شاب «مشنوقًا» داخل «كراج»

بمشاركة الطلاب والمتطوعين.. جامعة «أم القرى» تتحول إلى واحة خضراء

بمشاركة الطلاب والمتطوعين.. جامعة «أم القرى» تتحول إلى واحة خضراء
0

تواصل – فريق التحرير:

تطلق عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى صباح اليوم الأثنين حملة «تشجير المحور الأكاديمي» بمقر الجامعة بالعابدية، ممثلاً بنادي التطوع التابع للجامعة، وبمشاركة طلاب الجامعة والمتطوعين من أهالي منطقة مكة المكرمة.

وتهدف الحملة إلى تحويل مرافق الجامعة إلى واحة خضراء خلال الفترة المقبلة، والتي تساهم في رسم صورة جمالية على مدار يوم واحد، ضمن أنشطة الجامعة التي تسعى من خلالهاإ لى إدخال المتطوعين وأهالي المنطقة في مناشط الجامعة الاجتماعي، ليساهم الجميع في تطوير مرافق الجامعة.

وأكد عميد شؤون الطلاب بجامعة أم القرى عمرو طه عبدالقادر السقاف، أن الحملة تأتي ضمن مبادرات الجامعة لتحويل مرافقها لواحة خضراء كمرحلة أولى، مشدداً على أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية واجتماعية.

وأضاف:«تساهم الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي وخاصة في فصل الصيف، حيث تسحب ثاني أكسيد الكربون وتعطي الأوكسيجين، فتساهم في تعديل المناخ، كما تساعد الأشجار في فصل الصيف على ترطّيب الهواء وتخفّف من حرارته، الأمر الذي يساعد على تخفيف استهلاك الطاقة».

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة أم القرى تحظر «التدخين».. غرامة مالية بانتظار المخالفين

جامعة أم القرى تحظر «التدخين».. غرامة مالية بانتظار المخالفين

جامعة أم القرى: هدفنا تعظيم الاستفادة من أعمال الطلاب الإبداعية

جامعة أم القرى: هدفنا تعظيم الاستفادة من أعمال الطلاب الإبداعية

جامعة أم القرى تحدد موعدي الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفتي «محاضر ومعيد»

جامعة أم القرى تحدد موعدي الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفتي «محاضر ومعيد»

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة أم القرى.. موعد وطريقة التقديم

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة أم القرى.. موعد وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد
طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»
تقارير وحوارات

طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»

المزيد
قصائد قادمة من مطبخ المنزل
تدوينات حرة

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

المزيد
العفو بانتقام
مقالات

العفو بانتقام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>