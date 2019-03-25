بمشاركة الطلاب والمتطوعين.. جامعة «أم القرى» تتحول إلى واحة خضراء

تواصل – فريق التحرير:

تطلق عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى صباح اليوم الأثنين حملة «تشجير المحور الأكاديمي» بمقر الجامعة بالعابدية، ممثلاً بنادي التطوع التابع للجامعة، وبمشاركة طلاب الجامعة والمتطوعين من أهالي منطقة مكة المكرمة.

وتهدف الحملة إلى تحويل مرافق الجامعة إلى واحة خضراء خلال الفترة المقبلة، والتي تساهم في رسم صورة جمالية على مدار يوم واحد، ضمن أنشطة الجامعة التي تسعى من خلالهاإ لى إدخال المتطوعين وأهالي المنطقة في مناشط الجامعة الاجتماعي، ليساهم الجميع في تطوير مرافق الجامعة.

وأكد عميد شؤون الطلاب بجامعة أم القرى عمرو طه عبدالقادر السقاف، أن الحملة تأتي ضمن مبادرات الجامعة لتحويل مرافقها لواحة خضراء كمرحلة أولى، مشدداً على أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية واجتماعية.

وأضاف:«تساهم الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي وخاصة في فصل الصيف، حيث تسحب ثاني أكسيد الكربون وتعطي الأوكسيجين، فتساهم في تعديل المناخ، كما تساعد الأشجار في فصل الصيف على ترطّيب الهواء وتخفّف من حرارته، الأمر الذي يساعد على تخفيف استهلاك الطاقة».