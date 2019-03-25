دعم 300 ألف ريال لمشاريع الوساطة العقارية

تواصل – فريق التحرير:

وقعت وزارة الإسكان اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، لتأهيل وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة للعمل بمجال الوساطة العقارية، إذ سيقوم البنك بتوفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة للاستفادة من الفرص في قطاع العقار، بهدف تأهيل مشاريع تجارية ذات جدوى فنية واقتصادية على حد سواء.

ومثل وزارة الإسكان في توقيع الاتفاقية المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، بينما قام مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر سعيد بن صالح الزهراني بتمثيل بنك التنمية الاجتماعية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن دور بنك التنمية الاجتماعية المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي، إذ تهدف الاتفاقية لقيام بنك التنمية الاجتماعية بتمويل المشاريع العقارية المرشحة من قبل وزارة الاسكان، بدعم يصل إلى 300 ألف ريال، كما سيقوم البنك بتدريب وتأهيل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات لإدارة منشآت الوساطة العقارية وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية، وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية من قطاع الوساطة العقارية وتعزيز جاذبيته للشباب السعودي من الجنسين لخلق وتطوير منشآت وساطة عقارية مستدامة.