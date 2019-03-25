7 إصابات في قصف صاروخي قرب تل أبيب

تواصل – وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين، عن إصابة 7 إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة من جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه أراضي الاحتلال.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال أن صاروخا سقط على منزلين في منطقة “هشارون”، شمال شرق تل أبيب قرب الحدود مع الضفة الغربية حيث دوت صفارات الإنذار.

وذكر (الإسعاف الإسرائيلي) أن أضرارا جسيمة وقعت في أحد المنازل، مشيرا إلى إخلاء جميع سكانه، بمن فيهم من أصيبوا بجروح.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قصف دبابات الجيش الإسرائيلي موقعين في قطاع غزة على إثر إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيلية، ليلة الأحد، إلى جانب تصاعد قمع الأسرى في سجون الاحتلال لا سيما في سجن النقب الذي شهد مواجهات ضارية بعد عملية قمع نفذتها وحدات القمع الإسرائيلية الليلة الماضية وأدت لإصابة 15 أسيرا بجروح إلى جانب طعن سجانين صهيونيين.