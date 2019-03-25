سامسونغ تطرح أول هاتف محمول من الجيل الخامس

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة سامسونغ طرح أول هاتف ذكي بتكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في العالم يوم 5 أبريل (نيسان) المقبل. يحمل الجهاز الجديد اسم “غالاكسي إس 10 فايف جي”.

وذكرت صحيفة “كوريا هيرالد” أن سعر “غالاكسي إس 10 فايف جي” سيكون 1.5 مليون وون كوري جنوبي بما يعادل حوالي 1330 دولار، في حين أشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن السعر النهائي للجهاز سيتفاوت من دولة إلى أخرى حسب التغيير في أسعار الصرف.

وبشكل عام سيكون الهاتف “جالاكسي إس 10 فايف جي” أغلى من فئات “جالاكسي إس 10″ و”جالاكسي إس 10 بلس” و”جالاكسي إس 10 إي” لآن رقائق اتصالات الجيل الخامس للهاتف المحمول أغلى من رقائق الجيل الرابع أو “فور جي”.

وتقول “سامسونج” إن قدرة “جالاكسي إس 10 فايف جي” على الاتصال بالشبكات وتداول البيانات تزيد بمقدار 20 مثل عن سرعة هواتف الجيل الرابع. يذكر أن من بين مزايا الجيل الخامس سرعة بث تسجيلات الفيديو ومكالمات الفيديو وتوفير بيئة أفضل لممارسة ألعاب الكمبيوتر.

يذكر أن سامسونج لا تعتزم فتح باب الحجز المقدم للهاتف “غالاكسي إس 10 فايف جي”، في حين أنها ستقدم عروضاً ترويجية للجهاز تتضمن منح المشتري شاحن لاسلكي مجاناً أو زوج من السماعات الذكية اللاسيكية “غالاكسي بود” مجاناً.