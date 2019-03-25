الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

مكة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

مكة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

جدة.. العثور على شاب «مشنوقًا» داخل «كراج»

جدة.. العثور على شاب «مشنوقًا» داخل «كراج»

اكتشاف علاج مدهش للقضاء على الأرق

اكتشاف علاج مدهش للقضاء على الأرق
0

تواصل – وكالات:

بات إيجاد علاج للأرق قاب قوسين أو أدنى، بعدما اكتشف مجموعة من العلماء في جامعة أكسفورد، الآلية التي يستخدمها المخ في عملية النوم، من خلال دراسة قاموا بها مؤخراً.

وقد أجريت الدراسة على ذبابة الفاكهة، التي تشترك في حوالي 75 بالمئة من الجينات والسلوكيات مع البشر بما في ذلك آلية النوم، حيث قام العلماء بتعريض الذبابة لنوع معين من الضوء أدى إلى نومها بشكل سريع.

ويأمل فريق العلماء بأن يحدث نفس الشيء مع البشر، مما يفتح الباب أمامهم لإيجاد علاج فعال للأرق الذي يتسبب بأمراض قاتلة للكثير من الأشخاص حول العالم.

من جهته قال مدير مركز أكسفورد للدراسات العصبية والسلوك، إن الأرق يساهم بشكل فعال في تلف الخلايا الذي ينجم عن عدم الاحتراق الكامل للأكسجين والذي يتسبب بدوره بالإصابة بالإجهاد التأكسدي.

يذكر بأن آلية النوم التي تحدث في الدماغ ظلت مجهولة طوال السنوات الماضية، رغم الدراسات والأبحاث الكثيرة التي أجريت في هذا المجال، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أيهما أفيد لفقدان الوزن.. النوم أم «الجيم»؟

أيهما أفيد لفقدان الوزن.. النوم أم «الجيم»؟

دراسة: قلة النوم تسهم في زيادة الرغبة بتناول السكر

دراسة: قلة النوم تسهم في زيادة الرغبة بتناول السكر

هل النوم أفضل من الرياضة لإنقاص الوزن؟

هل النوم أفضل من الرياضة لإنقاص الوزن؟

5 أسباب تدعوك لشرب «الماء الدافئ» قبل النوم

5 أسباب تدعوك لشرب «الماء الدافئ» قبل النوم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد
طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»
تقارير وحوارات

طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»

المزيد
قصائد قادمة من مطبخ المنزل
تدوينات حرة

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

المزيد
العفو بانتقام
مقالات

العفو بانتقام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>