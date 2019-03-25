اكتشاف علاج مدهش للقضاء على الأرق

تواصل – وكالات:

بات إيجاد علاج للأرق قاب قوسين أو أدنى، بعدما اكتشف مجموعة من العلماء في جامعة أكسفورد، الآلية التي يستخدمها المخ في عملية النوم، من خلال دراسة قاموا بها مؤخراً.

وقد أجريت الدراسة على ذبابة الفاكهة، التي تشترك في حوالي 75 بالمئة من الجينات والسلوكيات مع البشر بما في ذلك آلية النوم، حيث قام العلماء بتعريض الذبابة لنوع معين من الضوء أدى إلى نومها بشكل سريع.

ويأمل فريق العلماء بأن يحدث نفس الشيء مع البشر، مما يفتح الباب أمامهم لإيجاد علاج فعال للأرق الذي يتسبب بأمراض قاتلة للكثير من الأشخاص حول العالم.

من جهته قال مدير مركز أكسفورد للدراسات العصبية والسلوك، إن الأرق يساهم بشكل فعال في تلف الخلايا الذي ينجم عن عدم الاحتراق الكامل للأكسجين والذي يتسبب بدوره بالإصابة بالإجهاد التأكسدي.

يذكر بأن آلية النوم التي تحدث في الدماغ ظلت مجهولة طوال السنوات الماضية، رغم الدراسات والأبحاث الكثيرة التي أجريت في هذا المجال، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.