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خلَّف عشرات الضحايا.. المملكة تُدين الهجوم المسلح في مالي

خلَّف عشرات الضحايا.. المملكة تُدين الهجوم المسلح في مالي
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تواصل – واس:

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف قرية أوجوساجو وسط مالي، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.

وشدد المصدر على أن هذه الجريمة النكراء تستدعي مضاعفة الجهود الدولية لمحاربة جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدًا في الوقت نفسه، تضامن المملكة مع جمهورية مالي فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المالي الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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