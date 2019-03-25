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«الأرصاد» تتوقع أمطارًا مصحوبة بزخات برد على الرياض والقصيم والشرقية

«الأرصاد» تتوقع أمطارًا مصحوبة بزخات برد على الرياض والقصيم والشرقية
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من ( متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد و رياح نشطة على مناطق (الرياض ، القصيم ، الشرقية) كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق ( الجوف ، الحدود الشمالية ، الباحة ، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة ).

بينما يستمر نشاط الرياح العالية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق وكذلك منطقة نجران، ويتوقع بمشيئة الله تعالى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 20-45 كم/ساعة. وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 55 كم / ساعة، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-55 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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