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«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وأتربة على 3 مناطق

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وأتربة على 3 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات شملت مناطق الرياض والقصيم وتبوك ومكة المكرمة، بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة. وتشمل الحالة الرياض والدوادمي والمزاحمية والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 00.30 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين – بمشيئة الله-.

وفي القصيم توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية، تُصحب بزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والبكيرية والرس والمذنب والقوارة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 00.30 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

وفي منطقة تبوك توقعت الأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة. وتشمل الحالة تبوك وتيماء وحقل وضباء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ 00.30 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.

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