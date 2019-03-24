وفاة معلمتين وإصابة ثالثة وطفليها في حادث على طريق «خميس مشيط – الأمواه»

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث مروري مروع عن وفاة معلمتين وسائقهما وإصابة ثالثة وطفليها في حادث أليم على طريق خميس مشيط – الأمواه.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم بيشة ناجي السبيعي، أن سيارة أجرة خاصة تقل ثلاث معلمات وطفلين تعرضت لحادث سير مؤسف على طريق خميس مشيط – الأمواه، مساء أمس السبت؛ ونتج عن هذا الحادث وفاة معلمتين رحمهما الله، وسائق السيارة كذلك رحمة الله.

وأضاف أن المعلمة الثالثة وطفليها أصيبوا بإصابات حرجة، وإدارة تعليم بيشة تقدم تعازيها ومواساتها لذوي المعلمتين، ولذوي السائق، كما تمنت إدارة التعليم الشفاء العاجل للمعلمة الثالثة وطفليها.