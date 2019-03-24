حادث مروع.. وفاة وإصابة 12 شخصاً على طريق الليث (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين، في حادث تصادم وقع على طريق الليث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة تلقَّت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الليث قبل الوسقة وبه عدد من الإصابات.

وأكد متحدث الهلال الأحمر، أنه تم على الفور توجيه 4 فرق إسعافية إلى الموقع، حيث تبيَّن وجود حالة وفاة و11 إصابة تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.

ولفت إلى تقديم العناية الإسعافية للمصابين، ونقل 7 إصابات إلى مستشفى الليث، بينما رفضت باقي الإصابات النقل.