«الأحيدب» يكشف عن كارثة يرتكبها الأطباء الحكوميون بالمملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف الكاتب الصحفي والمهتم بالشأن الصحي، محمد الأحيدب، عن كارثة يقوم بها الأطباء الحكوميون بالمملكة.

وأكد خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا” أن الغالبية العظمى من الأطباء الحكوميين يخرج من المستشفى الحكومي نهاراً جهاراً، ويذهب لمستشفيات خاصة، فيها عيادات غير شرعية.

وأشار إلى أن هذا الأمر تطور إلى الحد الذي أصبح كارثة؛ لأن أي خطأ يقوم به في المستشفيات الخاصة لا يمكن أن يحاسب عليه نظاماً.

ولفت إلى أن 80% من الأطباء الحكوميين يتعامل مع المستشفيات الخاصة بغرض التكسُّب أثناء الدوام، رغم أن الدولة تعطيهم رواتب مجزية، وبعضهم يحصل على 80 ألف ريال.