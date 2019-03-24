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ظاهرة «الكدادة» أمام محطات النقل تؤرق الركاب.. توجيهات بمعالجة المخالفات

ظاهرة «الكدادة» أمام محطات النقل تؤرق الركاب.. توجيهات بمعالجة المخالفات
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تواصل – الرياض:

رصدت الجهات المعنية انتشار ظاهرة الكدادة غير المرخصة أمام محطات النقل في مختلف مناطق المملكة؛ مما تسبب في كثير من القضايا الجنائية كالسلب والهروب والتحرش بالنساء على أبواب الدخول للمحطات، خاصة اللاتي لا يوجد لديهن محارم أو غير السعوديات.

وفي هذا السياق، صدرت توجيهات عاجلة، تقضي بمعالجة المخالفات التي تشوِّه حركة النقل البري من قبل ما يطلق عليهم “الكدادة”؛ لغرض الحصول على بعض الركاب من أمام محطات النقل، في كل مناطق المملكة، ولا سيما المناطق التجارية وذات الحركة العالية في الركاب.

وكانت هيئة النقل قد أعلنت – عبر لسان المتحدث باسمها عبدالله صايل المطيري – عن تطبيق مخالفات بقيمة 5 آلاف ريال على تحميل الركاب بالمركبات الخاصة.

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