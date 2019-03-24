توقعات طقس الاثنين.. أمطار رعدية وغبار على 10 مناطق والحرارة 40 درجة

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توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة استمرار ھطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقیة على الرياض، والقصیم، والشرقیة، غداً الاثنين.

وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الفرصة مھیأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة واستمرار نشاط الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقیة على الجوف، والحدود الشمالیة، والباحة، وعسیر، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ونجران.

وأوضحت الھیئة في توقعاتھا بأن المناطق الواقعة شمال المملكة ستشھد انخفاضاً ملموساً في درجة الحرارة، مشیرةً إلى أن أعلى درجة حرارة ستشھدھا المملكة ستكون في وادي الدواسر بـ 40 درجة مئوية، وستسجل أدنى درجة لھا في طريف بـ 7 درجات مئوية.