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«المركز الوطني»: «الكركم» مضاد قوي للالتهابات.. احذروه في هذه الحالات

«المركز الوطني»: «الكركم» مضاد قوي للالتهابات.. احذروه في هذه الحالات
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، عن فوائد الكركم، مؤكداً أنه يستخدم للالتهابات وكطارد للريح، بالإضافة إلى مساهمته في تنشيط إفراز المعدة.

كما حذَّر “المركز” من استخدامه للأشخاص الذين لديهم حساسية لتلك النبتة، أيضاً لا ينصح بها للمرأة الحامل والمرضع، كما لا يوجد من الدراسات العلمية المحكمة عالية الجودة ما يؤكد تلك الاستخدامات، وقد يكون هناك تداخلات دوائية مع هذه العشبة، وأنه لا بد من أخذ الحيطة والحذر.

ونصح “الطب البديل” باستشارة الطبيب المعالج قبل استخدام أي من الأعشاب الطبية أو العلاجات التكميلية.

وتعد الهند وجنوبي آسيا موطناً لذلك الصنف من النباتات، حيث يُستنبت بفسائل من الجذور ويقتلع في الشتاء.

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