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«مفتاح» يُعطل إجراءات دفن مواطنة مسنة بـ«الليث»

«مفتاح» يُعطل إجراءات دفن مواطنة مسنة بـ«الليث»
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تواصل – مكة المكرمة:

شكا عدد من أهالي مواطنة ثمانينية تُوفيت اليوم الأحد، من إغلاق ثلاجة مستشفى الليث العام بحجة وجود مفتاح الثلاجة بحوزة أحد الموظفين خارج المستشفى؛ ما اضطر ذويها للانتظار أكثر من ساعتين حتى وصول الموظف.

وتُوفيت امرأة مسنة في الثمانين، من عمرها، في منزلها اليوم بمركز جدم شرقي الليث بعد معاناة طويلة مع المرض، ونقلها ذووها عبر سيارة خاصة إلى مستشفى الليث العام لاستكمال إجراءات الدفن، إلا أنهم فوجئوا بأن ثلاجة الموتى مغلقة والمفتاح مع موظف.

وتقرر الصلاة على المُتوفاة عقب صلاة الفجر من يوم غدٍ، وسوف يوارى جثمانها الثرى بمقبرة الصانع بمركز جدم شرقي الليث.

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