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تدشين النسخة الجديدة من تطبيق «مطوفي العرب»

تدشين النسخة الجديدة من تطبيق «مطوفي العرب»
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تواصل – الرياض:

أعلنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، اليوم الأحد، عن تدشين الإصدار المحدّث من تطبيق “مطوفي العرب” بنسخته الجديدة، التي ستقدم مجموعة من المنصات التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات للحجاج والمطوفين؛ حيث يتاح التطبيق على الأجهزة الذكية مثل الآيفون، وكذلك على أنظمة الأندرويد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، أن انطلاق هذا التطبيق؛ سيمثل أحد أهم خطوات المؤسسة في تطوير بيئة ذكاء الأعمال تحقيقاً لرؤية 2030؛ مشيراً إلى أن التطبيق سيخدم جميع المطوفين والحجاج، ويحتوي على أربع بوابات رئيسية هي:

1 – بوابة المساهمين: منصة لكل المعلومات التي تخص المساهمين والخدمات المقدمة لهم.

2 – بوابة الموظفين: بوابة إلكترونية لموظفي المؤسسة، تُسهم في تواصلهم وطلب الخدمات الخاصة بهم عبر التطبيق (مثل طلب إجازة، طباعة شهادة تعريف).

3 – مساند أعمال الحج: منصة تفاعلية للحج تُسهم في أتمتة معظم الأعمال إلى أعمال إلكترونية، تُمكن المؤسسة من التواصل مع كافة مكاتب خدمات الحجاج ومتابعة أعمالهم، وتمكن المكاتب من توثيق الخدمات ورفع تقارير لحظية.

4 – نظام المؤشرات: نظام تتبع إنجاز أعمال المكاتب ومقدمي الخدمات، واحتساب مؤشرات الأداء لحظياً، بالإضافة إلى نظام تنبيهات ساهم في التعرف على مطابقة الأعمال.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة المشرف على إدارة تقنية المعلومات المطوف ماهر جمال، أن المؤسسة تسعى جاهدة إلى الارتقاء بمستوى مختلف عن باقي المؤسسات، وتأتي المنظومة الإلكترونية لتسهم في إحداث نقلة نوعية بإذن الله تعالى، وسيكون لها أثرها الإيجابي؛ حيث من المتوقع أن تكون الاستجابة للملاحظات أسرع ومستوى الوثوقية أعلى.

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