وفاة وإصابة 6 طلاب في حادث مروري بمحايل عسير

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لقي طالب مصرعه وأُصيب 5 آخرون؛ اثنان منهم إصابتهما حرجة، وذلك عقب تعرضهم لحادث مروري بمحايل عسير صباح اليوم.

وأسرعت الجهات المختصة لموقع الحادث فور تلقي البلاغ، في الوقت الذي تم فيه استقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية اللازمة وفق ما تستدعيه كل حالة بمتابعة مباشرة من مدير مستشفى محايل محمد بن زيد عسيري؛ والطاقم الطبي من مختلف التخصصات، فيما يجري استكمال إجراءات بعض الحالات تمهيداً لتحويلها لمستشفى عسير المركزي بأبها.

ووقف عدد من المسؤولين بينهم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي؛ ومدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم؛ ومدير مكتب التعليم محمد بن طالع راجح؛ على الحالات والتقوا أسر المُتوفى والمصابين ودعوا الله للمُتوفى بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل.