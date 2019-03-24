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طيار يقتحم مبنى بطائرة صغيرة للانتقام من زوجته (فيديو)

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تواصل – وكالات:

لقي طيار حتفه بعدما استولى على طائرة صغيرة واقتحم بها مبنى نادٍ تابع لمطار مدني، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية في بتسوانا.

وقال مصدر مسؤول في مطار “ماتسينغ”، الواقع بالقرب من العاصمة غابوروني؛ وفقاً لصحيفة “The Citizen” المحلية أن طياراً يعمل بشركة “رحلات كالاهاري الجوية” تشاجر مع زوجته أثناء وجوده معها بأحد النوادي مع بعض المعارف، قبل أن يطلبوا منه المغادرة بطريقة مهينة.

وأضاف أن الطيار تملَّك منه الغضب واستولى على طائرة من طراز King Air 200 واقتحم بها مبنى النادي، مصمماً على قتل زوجته ورواد النادي، إلا أن مخططه فشل، حيث إن الحادث لم يُخلِّف أي إصابات أو قتلى سوى الطيار نفسه، فيما باشرت الفرق الطبية والدفاع المدني احتواء النيران المشتعلة من جراء الحادث.

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