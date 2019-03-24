منع تداول البطاقات القديمة لـ«كفاءة الطاقة» في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنه سيتم بداية من أول شهر سبتمبر المقبل 2019 منع تداول بطاقات كفاءة الطاقة القديمة في الأسواق، وإلزام المصنّعين والمستوردين بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت “تغيير وتوحيد” شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التصميم الجديد لـ”بطاقة كفاءة الطاقة” للأجهزة الكهربائية الذي اعتمد (المستويات) بدلاً من (النجوم)، يستهدف إلى سهولة قراءة البطاقة ومعرفة المستهلك لمدى كفاءة الاستهلاك والترشيد؛ وبالتالي اختيار المُنتج الذي يوفر من قيمة فاتورة استهلاك الطاقة.

ويشتمل الشكل الجديد لبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية على سبعة مستويات (من الأخضر إلى الأحمر) توضّح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وهي خطوة تأتي تمهيداً لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة الخاضعة لمواصفات كفاءة الطاقة مثل: “المكيفات، الغسالات، مجففات الملابس، الثلاجات والمجمدات، سخانات المياه، منتجات الإنارة”