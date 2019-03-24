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«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة بمختلف منافذ المملكة

«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة بمختلف منافذ المملكة
أرشيفية
0

تواصل – الرياض:

أعلنت الجمارك السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف (للرجال والنساء) بمختلف منافذ المملكة بمسمى (مفتش جمركي مؤقت).

واشترطت الجمارك أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات: (لغات وترجمة، حاسب آلي، محاسبة، هندسة، إحصاء، رياضيات أساليب كمية، بحوث العمليات؛ كيمياء فيزياء، قانون، إدارة أعمال)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات: (لغات وترجمة، حاسب آلي، محاسبة، هندسة، إحصاء، رياضيات أساليب كمية، بحوث العمليات؛ كيمياء، فيزياء، قانون، إدارة أعمال).
2 – وبمعدل لا يقل عن 3.75 من أصل 5 أو ما يعادلها.
3 – أن يكون سعودي الجنسية.
4 – أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 25 سنة ميلادية.
5 – اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.
6 – اجتياز المقابلة الشخصية.
7 – اجتياز الفحص الطبي.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/24م ولمدة 14 يوماً من تاريخه، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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