«الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة بمختلف منافذ المملكة

تواصل – الرياض:

أعلنت الجمارك السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف (للرجال والنساء) بمختلف منافذ المملكة بمسمى (مفتش جمركي مؤقت).

واشترطت الجمارك أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات: (لغات وترجمة، حاسب آلي، محاسبة، هندسة، إحصاء، رياضيات أساليب كمية، بحوث العمليات؛ كيمياء فيزياء، قانون، إدارة أعمال)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات: (لغات وترجمة، حاسب آلي، محاسبة، هندسة، إحصاء، رياضيات أساليب كمية، بحوث العمليات؛ كيمياء، فيزياء، قانون، إدارة أعمال).

2 – وبمعدل لا يقل عن 3.75 من أصل 5 أو ما يعادلها.

3 – أن يكون سعودي الجنسية.

4 – أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 25 سنة ميلادية.

5 – اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

6 – اجتياز المقابلة الشخصية.

7 – اجتياز الفحص الطبي.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/24م ولمدة 14 يوماً من تاريخه، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).