بشرى لحديثي التخرج.. وظائف إدارية بالخطوط السعودية في جدة

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج بمجال المحاسبة من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة.

المسمى الوظيفي:

– محلل محاسبة (Analyst, Accounting).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في العلوم المالية، أو المحاسبة، أو أي مجال آخر ذي صلة.

2- لا يشترط وجود خبرة سابقة (يفضَّل وجود خبرة لا تتجاوز 5 سنوات في مجال الطيران).

3- أن يكون المعدل التراكمي (3 من 4)، أو (3.75 من 5).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/24م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).