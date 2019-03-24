بشرى لحديثي التخرج.. وظائف إدارية بالخطوط السعودية في جدة

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج بمجال المحاسبة من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة.
المسمى الوظيفي:
– محلل محاسبة (Analyst, Accounting).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في العلوم المالية، أو المحاسبة، أو أي مجال آخر ذي صلة.
2- لا يشترط وجود خبرة سابقة (يفضَّل وجود خبرة لا تتجاوز 5 سنوات في مجال الطيران).
3- أن يكون المعدل التراكمي (3 من 4)، أو (3.75 من 5).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/24م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).