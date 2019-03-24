مكة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

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تواصل – فريق التحرير:

تمكَّنت النيابة العامة من كشف غموض واقعة انتحار طفل بربط سلك شاحن جوال حول رقبته، وتعلُّقه بباب دولاب الملابس داخل غرفته بمنطقة مكة المكرمة.

وتبين لجهات التحقيق جنوح الطفل إلى الشغف بالألعاب الإلكترونية، كما اكتشفت النيابة أنه في نفس يوم واقعة الانتحار تحدث الطفل المُتوفى عبر ثلاثة مقاطع فيديو من خلال حسابه على “يوتيوب” عن قصص للجن والأماكن المهجورة، كما تم العثور على لعبة “بوبجي” على أجهزته.

وقالت مصادر مطلعة، إن النيابة العامة اقتربت من إنهاء إجراءات التحقيق بإحدى قضايا الانتحار لطفل لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره بإحدى مناطق المملكة.

وأشارت المصادر إلى أنه من خلال متابعة إجراءات الاستدلال الأولية والتوجيه النيابي بشأنها، تأكد جنوح الطفل إلى الشغف بالألعاب الإلكترونية، والمبالغة الشديدة في مشاهدة “يوتيوب” والمشاركة فيه.

وبفحص مقتنياته الإلكترونية ووسائل التقنية المستخدمة من قبله وحسابات التواصل الاجتماعي له عبر خبراء مختصين، تَكشَّف للنيابة العامة أنه في نفس يوم واقعة الانتحار تحدث الطفل المُتوفى عبر ثلاثة مقاطع فيديو من خلال حسابه في “يوتيوب” عن قصص للجن والأماكن المهجورة.

كما عثرت النيابة على 3 مقاطع فيديو أخرى محذوفة في سجل المحذوفات عن ذات المضامين السابقة، كما تم العثور على لعبة بوبجي (PUBG MOBILE).

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة انتحارية نتيجة إسفكسيا الشنق بالضغط على العنق، وانتهى التحقيق إلى أن الطفل قام بالانتحار وإزهاق روحه، عن طريق شنقه لنفسه، وذلك بربط سلك شاحن جوال حول رقبته، وتعلقه بباب دولاب الملابس داخل غرفته؛ ما أدى إلى وفاته.

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