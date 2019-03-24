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«الداخلية» تحذر: السجن 10 سنوات عقوبة التحرش بالأطفال عبر الإنترنت

«الداخلية» تحذر: السجن 10 سنوات عقوبة التحرش بالأطفال عبر الإنترنت
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت وزارة الداخلية من خطورة التورط في جرائم التحرش بالأطفال عبر الإنترنت، موضحة أن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن 10 سنوات.

ووجهت الوزارة، عبر حساب “كلنا أمن”، نصيحة للآباء بعدم ترك الأطفال وحدھم في مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة، حتى لا يقعوا فريسة للمتربصین.

وأوضح حساب “كلنا أمن”، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ترك الأطفال وحدھم في مواقع التواصل الاجتماعي يجعلھم صیداً سھلاً للمتربصین، داعیة إلى الحرص على متابعة ما يصلھم عبر البريد الإلكتروني.

وأضاف الحساب أنه في حال تلقي طفلك رسائل مشبوھة من مستخدمین مجھولین تقدم ببلاغك عبر تطبیق “كلنا أمن”، مضيفاً أن التحرش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة تصل عقوبتھا إلى السجن 10 سنوات.

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