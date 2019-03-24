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انقطاع الكهرباء عن أجزاء من حائل بسبب «الرياح»

انقطاع الكهرباء عن أجزاء من حائل بسبب «الرياح»
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تواصل – فريق التحرير:

ضربت رياح شديدة أجزاءً من منطقة حائل، منذ الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 500 منزل ومقر تجاري.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً لسقوط بعض الأسلاك الكهربائية واللوحات الإرشادية وبعض الأشجار في حائل وبقعاء.

وقالت شركة الكهرباء بحائل: “‫نظراً لعدم استقرار الأجواء، وتعرض المنطقة اليوم لرياح شديدة، فقد حدثت انقطاعات متفرقة للتيار الكهربائي، وجميعها تحت المتابعة، وقد تم إنهاء أجزاءٍ منها، وإعادة الخدمة لبعض المشتركين، وتعمل الفرق المكلفة حالياً على إنهاء الباقي وإعادة التيار الكهربائي”.

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