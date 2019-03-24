مؤشر الأسهم يغلق منخفضاً عند 8647 نقطة.. 2.4 مليار قيمة التداول

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضا 61.49 نقطة ليقفل عند مستوى 8647.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 115 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفرة، اليمامة للحديد، أنعام القابضة، أسيج، وولاء الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات كيان السعودية، الخبير ريت، الزامل للصناعة، التعاونية، وبوبا العربية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 4.63%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، الإنماء، الخضري، دار الأركان، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، كيان السعودية، الإنماء، سابك، واتحاد الاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) عند مستوى 3614.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 ألف سهم تقاسمتها 186 صفقة.