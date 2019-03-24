بالتفاصيل.. «بلدي الرياض» يسلم أمير المنطقة تقرير الملاحظات على الخدمات البلدية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير الرياض، اليوم الأحد 24 مارس 2019، رئيس المجلس البلدي بالرياض الأستاذ خالد العريدي وأعضاء المجلس، وذلك في مجلس سموه بقصر الحكم.

وخلال الاجتماع سلم رئيس “بلدي الرياض” لسمو الأمير فيصل بن بندر آل سعود تقريرًا خاصًا حول ملاحظات المواطنين والمجلس على الخدمات البلدية.

كما أطلع رئيس المجلس، سمو أمير الرياض على عرض مفصل تضمن أعمال المجلس وخططه المستقبلية، إضافة إلى عدد من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى تحسين البيئة والناحية الجمالية في العاصمة، والتي من بينها “تطوير طريق الثمامة وتأهيله حضاريًا وخدميًا ومروريًا بما يليق بكونه العصب الترفيهي لمدينة الرياض”.

كما تم طرح مبادرة لتحسين مداخل مدينة الرياض، وإنشاء بوابات نموذجية للمدينة تطبق على مداخلها ومخارجها، ويتوفر من خلالها جميع الخدمات اللازمة التي يحتاجها المسافر والمقيم.

وكذلك تم مناقشة مبادرة تشجير المنشآت والعمل على حث المنشآت الحكومية والخاصة والمساجد على الاستفادة من مياه المواضئ (المياه الرمادية) في زيادة نسبة التشجير في محيطها.

وتفعيلاً للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال قدم بلدي الرياض مبادرة إنشاء الحدائق للشركات ورجال الأعمال الراغبين في دعم المتنفسات الخضراء وتطوير الحدائق غير المنفذة.

ومن جانبه أشاد سمو أمير الرياض بدور المجلس البلدي وما يقوم به من مهام تصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما ثمّن سمو أمير الرياض الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه بلدي الرياض في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على خطوات المجلس الجيدة في سبيل تحقيق تواصل فعال مع المواطنين، وتعميق مشاركتهم في تطوير الخدمات.