140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

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تواصل – واس:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، إطلاق مبادرة دعم الدفعة المقدمة “قرض حسن” للمدنيين من القطاع الحكومي والعسكري والمتقاعدين “العسكريين” إضافة للقطاع الخاص لمن أتم الخمسين عاماً فأكثر، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك بمنحهم قرضاً إضافياً حسن يصل إلى 140 ألف ريال بالإضافة إلى القرض العقاري “المدعوم” الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

وكشف البرنامج في بيانه الصحفي اليوم الأحد، عن الخيارات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين المعنيين بالمبادرة المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتشمل شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، أو شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، التسجيل في خدمة المستشار العقاري من خلالالبوابة الإلكترونيةلبرنامج “سكني”، أو التواصل مع مركز خدمات المستفيدين على الرقم 199090، وذلك للحصول على الخدمة، ومعرفة الحلول المناسبة لهم.

ويتم تقديم هذه الخدمة بالشراكة مع 7 بنوك ومؤسسات التمويلية، هي (الأهلي، الرياض، العربي والبلاد)، بالإضافة لشركات تمويلية: (دويتشه الخليج، شركة أملاك العالمية وشركة دار التمليك) ويحصل من خلالها المستفيدين على القرض العقاري “المدعوم” والذي يصل إلى 500 ألف ريال يتحمل البرنامج الفوائد كاملة لمن دخلهم الشهري 14 ألف ريال وأقل، فيما يتم دعم من سواهم بما لا يقل عن 35% من الفوائد بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى القرض الحسن.

وأشار برنامج “سكني” إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصاً من البرنامج على ايجاد المزيد من الحلول الداعمة للمواطنين في تملك المساكن، وانطلاقاً من أهداف “سكني” لخدمة المواطنين باختلاف شرائحهم المتنوعة، وتسهيل حصولهم على الحلول السكنية والتمويلية المناسبة، ما يسهم في رفع نسبة التملك.

وأشار إلى أنه يضاف إلى قائمة الحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج وكان آخرها الإعلان عن مبادرة دعم العسكريين في الخدمة العام الماضي.

وأوضح البرنامج أنه يهدف من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في تمكين المستفيدين المعنيين من الحصول على التمويل العقاري المدعوم عبر تقديم قرض إضافي “حسن” بدفعة مقدمة نسبتها 20% من قيمة العقار، بحد أقصى 140,000 ريال، يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري كاملاً، ليصل إجمالي القرض بحد أقصى إلى 640,000 ريال.

كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030، والتي يعد برنامج الإسكان أحد برامجها، حيث يهدف إلى رفع نسبة التملك بالوصول إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال تضافر جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات أمام المواطنين وتمكينهم من تملك السكن المناسب.

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