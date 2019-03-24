«حقوق الإنسان» تكشف مؤشرات عامة لضحايا الاتجار بالأشخاص

تواصل – الرياض:

كشفت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عددا من المؤشرات العامة لضحايا الاتجار بالأشخاص.

وأوضحت الهيئة عبر مقطع فيديو نشرته من خلال حسابها على موقع «تويتر» أن من المؤشرات: عدم حملهم جوازات سفرهم أو وثائق تثبت هويتهم لأنها محتجزة لدى أشخاص آخرين، التعرض للعنف وقد يعانون من إصابات ناتجة عن تعرضهم لاعتداء، دفع رسوم أو أموال مقابل نقلهم لبلد المقصد، ويجب عليهم العمل وتقديم الخدمات لأشخاص آخرين مقابل ذلك، الخوف من انكشاف وضعهم المخالف لأنظمة الإقامة والعمل، العمل لساعات دون أن تكون لهم فترات راحة أو أيام إجازة، العمل في محيط معين ولا يسمح لهم بمغادرته، عدم الحصول على الرعاية الطبية، الحصول على أجر زهيد أو لا يدفع لهم أجر، يكون الاتصال بأسرهم أو بمن هم خارج محيطهم الاجتماعي محدوداً أو معدوماً.